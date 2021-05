Iniziati in questi giorni i lavori di manutenzione periodica del verde pubblico cittadino. Gli ordini di servizio sono stati inviati alle ditte affidatarie così che potessero effettuare gli interventi di manutenzione secondo le procedure e le disposizioni contenute nel contratto di affidamento diretto del taglio dell’erba e le manutenzioni ordinarie delle aree verdi cittadine. Il tempo per la realizzazione dei lavori è di 25 giorni successivi e consecutivi al 3 maggio.

Questa serie di interventi riguarda le aree in piano, banchine stradali e scarpate. Le aree inizialmente interessate sono la tangenziale, i quartieri Zaist, Maristella, Boschetto, Migliaro e Po, via Orti Romani, la zona Castello, il centro storico, via del Giordano, S. Ambrogio, oltre ai giardini scolastici e il Parco al Po.

Da segnalare che l’impresa incaricata del servizio è tenuta a comunicare giornalmente le aree dove ha effettuato gli interventi e registrare le date di avvenuta esecuzione su un apposito prospetto: questo permette di eseguire le verifiche sul lavoro svolto.

Questo secondo ciclo di interventi avviene nell’ambito del contratto di servizio stipulato tra Comune di Cremona ed Aem Cremona S.p.A. in base al quale sono previsti quattro successivi cicli da realizzare con cadenza periodica.

