I Carabinieri della Stazione di Pizzighettone, in esecuzione all’ordine emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Mantova, hanno arrestato un 52enne, C.M. celibe, operaio e pregiudicato che si trovava sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

L’uomo si trovava presso il suo domicilio in regime di affidamento in prova ai servizi sociali per una rapina commessa nel 2006.

Non avrebbe dovuto lasciare il suo domicilio nella fascia oraria dalle 13 alle 6, ma in due occasioni l’uomo non si è fatto trovare in casa dai Carabinieri che stavano procedendo ai regolari controlli.

I militari quindi hanno immediatamente provveduto ad informare l’Autorità competente che ha così disposto la variazione della pena

imponendo il trasferimento dell’arrestato presso la Casa Circondariale di Cremona.

© Riproduzione riservata