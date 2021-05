Grande timore in centro storico per le 4 rapine verificatisi in centro storico. Marcenaro, presidente del quartiere, esprime la sua preoccupazione: “E’ necessario che venga fatta un’attività di controllo da parte delle forze dell’ordine”. Ma ci sono anche le reazioni politiche, come quella di Alessandro Zagni, che si chiede “come mai il sindaco non sia ancora intervenuto sulla vicenda”. Dall’altra parte, Stella Bellini (Pd) evidenzia che i fatti “sono gravisismi” e che “l’amministrazione è vicina ai cittadini e esorterà le forze dell’ordine a fare il loro dovere”.

Il servizio di Silvia Galli

© Riproduzione riservata