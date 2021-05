Egregio Direttore,

in merito alla lettera del signor Luigi Negri, si precisa che il ritiro dei rifiuti ingombranti a chiamata è un servizio che il gestore Linea Gestioni realizza presso il domicilio del richiedente e che il cittadino può attivare personalmente, come specificato nella Carta dei Servizi approvata nel 2020. Il Servizio Ambiente ed Ecologia del Comune coglie l’occasione per chiarire la procedura da seguire, sensibilizzare i cittadini ad usufruire di questo servizio e a non abbandonare i rifiuti ingombranti e non lungo le strade o negli spazi verdi.

Il servizio prevede la raccolta a domicilio delle seguenti tipologie di rifiuto ingombrante: mobilio (a titolo esemplificativo), quale: armadi debitamente smontati, tavoli, divani, poltrone, sedie, materassi, cucine debitamente smontate, reti letto, letti debitamente smontati, ecc.; oggetti d’arredo o ad uso domestico voluminosi quali lampadari, assi da stiro, biciclette, zaini e valigie di grandi dimensioni; elettrodomestici voluminosi ad uso domestico quali: frigoriferi/congelatori, lavatrici/asciugatrici, televisori, condizionatori, forni, scaldabagni. Si precisa che sono esclusi i RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) professionali.

La raccolta a domicilio viene effettuata dalle 7.30 alle 13,30 dal lunedì al sabato. Il servizio avviene all’interno delle proprietà private, a piano strada o comunque a piano raggiungibile dal mezzo di raccolta. Il prelievo al piano del richiedente può essere richiesto con costi a carico dello stesso. Inoltre il rifiuto deve essere esposto tra le ore 21 del giorno antecedente il ritiro e le ore 6 del giorno del ritiro.

Il servizio può essere richiesto telefonando al numero 0372 41866 dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 12.30, fornendo un elenco dettagliato del materiale da ritirare; utilizzando l’app rifiutiAMO, lasciando il recapito telefonico; attraverso il sito www.linea-gestioni.it (https://www.linea-gestioni.it/ritiro-ingombranti/ ). In tutti i casi l’utente verrà richiamato per fissare il giorno e l’ora del ritiro.

Il servizio è gratuito con i seguenti limiti: massimo 8 pezzi per prelievo (fino a 5 sedie viene considerato 1 pezzo); i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) possono essere conferiti in quantità non superiore ad un pezzo per tipologia (quindi ad esempio un frigorifero e una lavatrice, ma non due frigoriferi); il materiale deve avere una lunghezza massima di 2,5 m per singolo pezzo; ogni utente può effettuare le prenotazioni ogni 30 giorni (una al mese).

E’ possibile annullare la prenotazione entro 48 ore lavorative antecedenti il giorno di ritiro concordato. Va inoltre precisato che il servizio è rivolto ai cittadini e non agli operatori professionali o a chi smaltisce rifiuti per conto terzi.

Nel primo trimestre 2021 le richieste di ritiro ingombranti sono state 777 e il tempo medio di attesa è stato pari a 8 giorni (in precedenza era di 15 giorni e dopo il lockdown si è ulteriormente accorciato fino a 2 giorni).

Gli oggetti di piccole dimensioni, i rifiuti differenziabili (carta, cartone, plastica, vetro ecc.), i piccoli elettrodomestici, computer e video, giocattoli, vasi, piatti e gli oggetti in ceramica devono essere portati dagli utenti alla piattaforma della raccolta differenziata di via Carpenella nell’orario di apertura.

Restando a disposizione, unitamente a Linea Gestioni, per ogni chiarimento in merito, grazie dell’ospitalità e distinti saluti.

