Nuova attività in Galleria del Corso a Cremona. Nella vetrina vuota da tempo, vicino ad Orientart, aprirà un negozio di antiquariato: il tempo di rinnovare l’interno e fare qualche lavoro di ristrutturazione e il negozio sarà aperto. In poche settimane si ha notizia di diverse attività che porteranno a rivalorizzare questa piccola galleria un tempo vanto e piccolo salotto di Cremona. Oltre al negozio di antiquariato già nel mese di maggio aprirà negli ex locali del bar Baobab una bakery pasticceria di alto livello, l’apertura dovrebbe già essere a settembre, al momento si sta ristrutturando l’interno.

Qualche mese fa aveva aperto anche uno studio di architettura e poco prima dello scoppio della pandemia il concept store della famiglia Baldani, mentre resistono sempre i negozi storici Orientart di Claudio Pugnoli, l’agenzia viaggi della famiglia Agliardi, oltre al negozio Stile Italiano. s.g.

