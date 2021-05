Come annunciato a suo tempo, per celebrare la giornata internazionale della donna, i referenti dei Dipartimenti di Fratelli d’Italia – Rina Daniela Maestrelli (Tutela Vittime), Francesca Gazzina (Pari Opportunità, Famiglia e Valori Non Negoziabili) insieme a Gioventù Nazionale rappresentato dal coordinatore Cittadino Matteo Carotti, hanno assegnato il premio “Eccellenza Donna” a Nia Guaita, sociologa e scrittrice, esperta in Islam radicale e Medio Oriente.

Il premio già formalmente assegnato con una maratona on line l’8 marzo, nell’ambito dell’iniziativa nazionale del partito, è stato consegnato in presenza giovedì 6 maggio. Tra le motivazioni per cui la dott.ssa Guaita si è resa meritevole, “vi è il notevole l’impegno profuso nella lotta al terrorismo, una delle poche donne che contro l’islamismo radicale ha fatto battaglie consistenti con coraggio e autorevolezza. Pertanto, non a caso è stata scelta Piazza del Comune, dal momento che proprio qui era stato progettato un attentato terroristico, da attuarsi nel dicembre del 2002 con obiettivo la nostra Cattedrale, attentato sventato grazie alle tempestive perquisizioni effettuate dagli uomini della DIGOS di Cremona e Brescia coordinate dalla Procura Distrettuale di Brescia”.

Guaita si è inoltre spesa nel campo della prevenzione alle violenze, collaborando a molte iniziative del Dipartimento Tutela Vittime non facendo mai mancare il proprio sostegno con grande professionalità.

FdI invita i lettori a segnalare eventuali persone meritevoli del riconoscimento.

