Sono 61 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 51.195. I nuovi positivi in Lombardia sono 1.759, di cui 107 ‘debolmente positivi’. L’indice di contagio è al 3,4%.

Scendono di 22 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 491, così come scendono di 104 unità i ricoveri ordinari, per un totale di 2.968. I decessi sono 25.

Per quanto riguarda le altre province, Milano 582, di cui 199 in città, Bergamo 130, Brescia 224, Como 136, Lecco 55, Lodi 18, Mantova 78, Monza e Brianza 160, Pavia 66, Sondrio 42 e Varese 176.

Secondo i dati del bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 10.554 i contagi e 207 i morti in Italia. Eseguiti 328.612 tamponi, tasso di positività scende al 3,2% (-0,4%). Cala anche la pressione sugli ospedali: terapie intensive -55, ricoveri -536.

