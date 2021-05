In occasione della giornata mondiale della Croce Rossa che si celebra domani, sabato 8 maggio, venerdì mattina, 6 maggio, il sindaco Gianluca Galimberti ha ricevuto nella Sala Giunta di Palazzo Comunale una delegazione della Croce Rossa di Cremona.

Durante l’incontro la presidente del Comitato di Cremona, Loredana Uberti, con il vice Piergianni Minardi e la consigliera Chiara Barbieri, hanno consegnato al sindaco la bandiera dell’associazione. Il vessillo è esposto da oggi sull’Arengario e questa sera le due finestre centrali di Palazzo Comunale saranno illuminate di rosso.

“Il Comune di Cremona – ha detto durante l’incontro il sindaco – aderisce convintamente a questa iniziativa per celebrare la giornata mondiale della Croce Rossa. E’ anche questo un modo per ringraziare un’organizzazione internazionale e i numerosi volontari che giornalmente si spendono per assicurare un importante servizio alla collettività”.

