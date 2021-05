Sono 169.704 le dosi di vaccino somministrate finora in provincia di Cremona (contando prime e seconde dosi), di cui 95.304 presso i punti vaccino afferenti l’Asst di Cremona, 49.366 presso l’Asst di Crema e 25.034 presso altre strutture.

I dati, resi disponibili da Asst di Cremona, aggiornati al 5 maggio, disegnano un territorio che procede a ritmo spedito nella campagna vaccinale, confermandosi quello che in Lombardia sta avanzando di più.

Escludendo la fascia degli over80, per i quali la copertura, rispetto agli aderenti, è del 98%, con 19.935 persone vaccinate su 20.432 richiedenti (a cui si aggiungono 2.842 non autonomi su 3.422 che necessitano di vaccinazione a domicilio, l’83%), la fascia d’età che finora è stata maggiormente coperta dal vaccino è quella tra i 65 e i 69 anni (53% a Cremona e 54% a Crema). Seguono i 70-74enne (63 e 55 per cento), i 75-79enni (45-38%) i 60-64enni (41-36%) e i 16-59enni (21-29%).

