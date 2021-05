Ancora una volta i cremonesi si sono distinti per generosità. 600 piantine di azalea a favore della ricerca Airc, “bruciate” in poche ore nelle tre postazioni gestite dalle volontarie cremonesi in Galleria XXV aprile, piazza del Comune e sagrato di San Luca. Da quest’anno il sistema era stato tutto informatizzato con la possibilità di inserire i dati nel database di AIRC per ricevere la ricevuta via mail o via sms.

Un regalo speciale per le mamme ma anche un gesto concreto che in 37 anni ha consentito di raccogliere oltre 275 milioni di euro per sostenere il lavoro dei migliori scienziati impegnati a sviluppare metodi per diagnosi sempre più precoci e terapie personalizzate, più efficaci e meglio tollerate per i tumori che colpiscono le donne.

