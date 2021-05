E’ di un morto, una 53enne di Casalmaggiore, A.A., il tragico bilancio di un tamponamento sull’autostrada A1 in direzione Milano avvenuto alle 15.30 all’altezza di Gerbido (Piacenza Sud) al km 58.8. A scontrarsi, per cause al vaglio della Polizia Stradale, tre auto. La donna di Casalmaggiore stava viaggiando col marito. Le condizioni della donna sono apparse subito disperate. Dopo essere stata soccorsa dal personale medico giunto sul posto è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Parma ma è deceduta subito dopo. Oltre a A.A. e al marito che viaggiava con lei l’incidente ha causato il ferimento di altre 5 persone. Tra i feriti un’intera famiglia ed una donna incinta. Il marito della donna di Casalmaggiore che ha perso la vita è ricoverato in gravi condizioni – ma non in pericolo di vita – all’ospedale di Piacenza.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

