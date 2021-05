“Respiro blu” è la mostra a cura di Raffaella Colace in programma alla Galleria Il Triangolo di Cremona da sabato 15 maggio a domenica 20 giugno. L’esposizione riunisce sette artisti che, attraverso dipinti e fotografie, hanno raccontato il mare, secondo diverse declinazioni e sensibilità. Se la vita è respiro – quel respiro che in tanti sensi la pandemia ci ha tolto – che cosa, più del mare, con il suo moto perenne e le sue acque ora placide ora tempestose, può simboleggiarlo ed evocarlo?

Fra i pittori protagonisti della mostra, Lorenzo Sperzaga, cremonese trapiantato a Savona, che ritrae onde bianche e spumose con pennellate vivide e smaltate di matrice surrealista; Giovanna Lui, bolognese, che ci offre visioni rarefatte di creature marine e umane sott’acqua; Francesco Santosuosso, milanese, i cui mari spessi di materia e intrisi di luce sfociano nell’astrazione informale divenendo anche scenario di drammi umani di grande attualità.

Per la fotografia, Monica Carrera di Orzinuovi ‘ricama’ le increspature del mare quali effimeri confini a cui la mobile vastità dell’acqua in realtà si sottrae; Marco Rigamonti, piacentino, coglie nei suoi scatti la trasfigurazione di medesimi luoghi della Costa Azzurra nel passaggio dall’estate all’inverno, mentre il cremonese Mauro La Rosa inquadra il mare in ripide prospettive da spiagge ampie e disabitate, sotto cieli gravidi di nubi; Arturo delle Donne (Parma), infine, porta in galleria cinque “Racconti di mare” ispirati a miti della letteratura e della leggenda che prendono vita su set scenografici creati ad hoc per poi essere fotografati con risultati di grande suggestione.

Cremona, il Triangolo Galleria d’Arte, vicolo della Stella 14, 15 maggio – 20 giugno. Inaugurazione sabato 15 maggio dalle 15 alle 20. Orari: da giovedì a domenica, dalle 16.30 alle 19.30. Ingressi contingentati nel rispetto delle norme sanitarie

Per informazioni: info@iltriangoloartgallery.com – www.iltriangoloartgallery.com

