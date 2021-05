Si chiude con una sconfitta la stagione 2020/2021 della Cremonese che perde 1-0 nel finale sul campo di una Spal che inseguiva un posto playoff (poi non raggiunto nonostante il successo). Nella prima frazione i grigiorossi dominano il possesso e sfiorano il vantaggio in apertura con Ciofani. Nella ripresa, la gara si apre maggiormente, con la Cremonese che se la gioca fino in fondo, ma i padroni di casa trovano il gol solo sugli sviluppi di un calcio d’angolo a 10′ dalla fine.

