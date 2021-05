Un sottoufficiale della Col di Lana, Pasquale Vozza, 36 anni, originario di Caserta, ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale in provincia di Arezzo mentre tornava a Cremona dopo una licenza, insieme alla compagna Chiara Esposito, 33 anni. Per cause da accertare l’auto su cui viaggiavano si è ribaltata più volte sulla strada Perugia – Bettolle. Il giovane militare è morto sul colpo; la ragazza, che si era da poco trasferita a Cremona, non ce l’ha fatta dopo il trasporto all’ospedale di Siena.

Vastissimo il cordoglio a Casagiove, comune del casertano dove vive la famiglia del giovane, nipote del sindaco del paese, Giuseppe Vozza. “La tragica morte di due giovani lascia increduli – così li ricorda- . Il primo pensiero è per loro, per l’interruzione del loro progetto di vita, poi per i loro genitori, per lo sforzo che dovranno fare per sopravvivere, poi per i fratelli, poi per i parenti come me , ed infine per tutti quelli che li hanno conosciuti e ne hanno apprezzato le doti. Pasquale e Chiara li ricordiamo tutti come ragazzi che amavano la vita, erano belli, sorridenti, forti, vivaci, pieni di energia e combattivi”.

