L’Associazione Artisti Cremonesi presenta la mostra bi-personale “Una vita per l’arte” di Giordano Garuti e Enrico Peretto. I due artisti da anni inseriti nel gruppo degli Artisti Cremonesi hanno partecipato nel corso degli ultimi anni a esposizioni collettive e eventi fieristici presso numerose gallerie italiane.

Gli elementi che accomunano i due stili nettamente diversi fra loro sono il colore e la metafisica del soggetto. Lo studio cromatico sviluppa un intenso rapporto fra soggetto e emozione che infonde energia e tridimensionalità all’opera realizzata. Il mondo metafisico raffigurato nelle tele diventa il giusto tramite fra le tematiche sociali attuali e i soggetti senza tempo che incarnano valori e sentimenti.

La più recente produzione di entrambi si ispira al movimento del surrealismo espressivo che porta l’uno ad una produzione più figurativa, l’altro ad una composizione astratta. L’esposizione vuole mettere a confronto similitudini e differenze presenti nelle loro opere.

L’esposizione si tiene nelle sale della sede dell’Associazione Artisti Cremonesi in Palazzo Azzolini, via Cesare Battisti 21 a Cremona. Nel rispetto delle norme anti-covid 19 è obbligatorio disinfettare le mani ed entrare con mascherina. All’interno sarà rispettato l’ordine per non creare assembramenti. L’ingresso è gratuito.

Orari di apertura della mostra:

martedì – domenica ore 16.30-19

