Incidente, poco dopo le 19,30, alla rotonda di via Castelleone. Un 19enne che procedeva verso la città ha improvvisamente perso il controllo della macchina all’altezza della curva, ribaltandosi. Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto i medici del 118 e gli agenti della polizia locale. Per fortuna il giovane ha riportato conseguenze lievi. Per mettere in sicurezza l’auto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il tratto di strada che porta alla Paullese è stato bloccato al traffico, il tempo di terminare le operazioni e di sgombrare la strada dal mezzo incidentato.

