Lunghe code in A21 nella mattina di martedì, a causa di un tamponamento che avrebbe potuto avere conseguenze davvero pesanti, ma che per fortuna non è risultato fatale a nessuno. Lo schianto si è verificato intorno alle 8.15 tra i caselli di Pontevico/Robecco e Manerbio, in direzione di Brescia.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 di Cremona e i Vigili del Fuoco di Brescia. Due le persone ferite, entrambi uomini, di 42 e 48 anni. Per i rilievi è intervenuta la Polstrada, che si sta occupando di ricostruire la dinamica del sinistro. Il tratto di autostrada è rimasto bloccato per consentire i rilievi del caso, e si sono formate code.

