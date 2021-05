Un nuovo strumento a disposizione dei cittadini e degli sportivi. L’Assessorato allo Sport del Comune di Cremona ha avviato realizzazione di una App che consentirà di conoscere l’offerta sportiva della città. Nei giorni scorsi tutte le associazioni e società sportive cittadine che rientrano nell’anagrafica del Settore Sport del Comune di Cremona hanno ricevuto una mail con la richiesta dei dati che sono fondamentali per lo sviluppo dell’applicazione relativa allo sport cittadino.

Si tratta di un passaggio importante che permetterà allo sviluppatore di caricare i dati di tutte le associazioni sportive nel nuovo strumento. I dati dovranno essere inviati attraverso la compilazione del form entro e non oltre il 20 maggio prossimo. Questa scadenza ravvicinata è necessaria per poter procedere rapidamente allo step successivo, ed arrivare a conclusione del percorso di costruzione e avvio del nuovo strumento multimediale in tempi brevi.

L’App avrà lo scopo e la funzione di strumento per le famiglie e per i giovani facendo conoscere le varie realtà e i servizi offerti. Avrà “contenuti innovativi sotto il profilo della comunicazione e della valorizzazione dello sport cremonese anche attraverso i diversi prodotti multimediali delle associazioni e società sportive”. Conterrà inoltre nuovi “strumenti capaci di rispondere alle esigenze dei più giovani e degli studenti, universitari e non, per l’organizzazione di attività sportive sia quelle strutturate che spontanee”.

“Lo sviluppo della nuova App darà slancio e una nuova visibilità, più efficacie e attuale, a tutte le attività sportive della città. Attraverso linguaggi adeguati, l’App sarà in grado di coinvolgere i giovani e allo stesso tempo dare informazioni utili alle famiglie e a tutta la cittadinanza. L’obbiettivo è supportare sempre più la ripartenza dello sport e la vita della associazioni e società sportive dopo la pandemia, anche utilizzando nuovi canali comunicativi che, come assodato, contribuiscono in misura sempre più impattante a valorizzare e far crescere le attività. La nostra App, frutto di un lavoro anche di studio a livello nazionale, saprà potenziare tutto lo sport cittadino. L’invito e e l’augurio sono che tutte le associazioni locali rispondano e compilino il form in modo da poter essere incluse in questo innovativo strumento a disposizione di tutti gli sportivi”, dichiara l’assessore allo Sport Luca Zanacchi.

Nel caso in cui qualche società che è attiva a Cremona non avesse ricevuto l’invito con il link per l’inserimento dei dati, può scrivere una mail di richiesta a assessore.zanacchi@comune.cremona.it.

