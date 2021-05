Situazione in miglioramento dei ricoverati per Coronavirus nell’ASST di Cremona. Il numero dei ricoveri all’Ospedale Maggiore cala a 40, di cui 3 in Terapia intensiva.

Migliori invece i dati provenienti dall’Oglio Po, dove troviamo un ospedale quasi covid free, fatta eccezione per 2 ricoverati in Terapia Intensiva.

Nella giornata di ieri, martedì 11 maggio, in Regione Lombardia, a fronte di 33.979 tamponi effettuati, sono stati 788 i nuovi positivi (2,3%) di cui 31 in provincia di Cremona.

Per quanto riguarda invece le vaccinazioni, sono previste per oggi circa mille somministrazioni.

Andrea Colla

