Paolo Del Debbio, conduttore della trasmissione Dritto e Rovescio su Rete4, a Cremona mercoledì mattina per il suo consueto approfondimento di inizio puntata. Dopo essersi recato da “Formaggi d’Italia” in Largo Boccaccino e da “Pane e Salame” in via Platina, Del Debbio è andato a parlare anche con un liutaio cremonese, Marco Pedrini di via Beltrami.

Con lui a seguito la troupe Mediaset che ha ripreso e registrato le testimonianze dei cremonesi in questo momento di difficoltà economica causato dalla pandemia. Del Debbio, che ha da poco lanciato il suo account Instagram @dicedeldebbio, è uno dei più popolari conduttori Mediaset e la sua trasmissione non manca di vincere la prima serata politica del giovedì.

© Riproduzione riservata