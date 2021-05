Si era reso latitante in attesa di una condanna definitiva, ma i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Cremona e della Stazione di Robecco d’Oglio, sono riusciti a rintracciarlo in Spagna e ad arrestarlo. Destinatario del provvedimento è R.C., 51 anni, nato a Milano ma domiciliato a Scandolara Ripa d’Oglio, condannato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 49enne, dopo essere stato arrestato nel 2002 per detenzione di sostanze stupefacenti dai militari di Robecco d’Oglio, era stato messo agli arresti domiciliari. Tuttavia dopo la scarcerazione e in attesa della condanna definitiva aveva fatto perdere le sue tracce. La pena, emessa dal tribunale di Cremona, è di un anno e 4 mesi. Nel dicembre del 2020 infine la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia ha emesso, nei suoi confronti, l’ordine di esecuzione per la sua cattura e conseguente carcerazione.

L’attività info investigativa condotta dai militari dell’Arma, caratterizzata da una scrupolosa analisi delle abitudini del condannato, dai movimenti dei suoi conoscenti, e da una serie di indagini tecniche messe a punto per l’occasione, ha consentito ai Carabinieri impegnati nelle ricerche del latitante di localizzarlo in Spagna.

L’attività investigativa condotta dagli uomini dell’Arma, ha consentito loro, pur senza muoversi dal territorio nazionale, di coordinare i colleghi spagnoli, indicandogli l’esatta posizione di dove si trovava il Cavaglieri. Questa collaborazione tra i Carabinieri e la polizia spagnola ha quindi permesso l’esecuzione del mandato di arresto europeo del 49enne milanese attualmente custodito nelle carceri spagnole in attesa di estradizione.

