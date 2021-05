Da oggi pomeriggio via Villa Glori è riaperta al traffico veicolare. Le operazioni di asfaltatura si sono infatti concluse e i tecnici di Padania Acque hanno così portato a termine gli importanti lavori di rifacimento della rete fognaria, iniziati due mesi fa, che hanno interessato il tratto stradale da Corso Garibaldi fino al parcheggio di via Villa Glori per proseguire in direzione via Trecchi. Il cantiere si è svolto, e concluso, rispettando il cronoprogramma concordato con il Comune di Cremona e con la massima collaborazione da parte delle attività commerciali presenti, limitando i disagi sia per commercianti sia per i cittadini. L’intervento di posa di una nuova tubazione di 100 metri è avvenuto contestualmente a un importante intervento di ristrutturazione di un palazzo sito in via Villa Glori e le operazioni di entrambi i cantieri (fognario e edile) sono state condotte senza problemi.

Il cantiere è stato coordinato insieme alla Soprintendenza per l’Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio delle Province di Cremona, Lodi e Mantova e Padania Acque, oltre a occuparsi del rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi, a seguito dei tagli realizzati per collegare gli allacci privati, ha recuperato e posato i cordoli originari di delimitazione dei marciapiedi comunali, conservandone il pregio storico.

L’Assessore alla Mobilità Sostenibile e Ambiente Simona Pasquali si è detta particolarmente soddisfatta dei lavori eseguiti: «Padania Acque ha lavorato molto bene e nel perfetto rispetto delle tempistiche concordate. C’è stata una ottima sinergia tra le aziende che hanno effettuato il rifacimento della rete dei sottoservizi per restituire alla cittadinanza una viabilità nuova e un servizio efficiente in una via a ridosso del centro città e con un accesso a un parcheggio molto utilizzato».

«Il cantiere è stato pianificato a seguito di un incontro tra i rappresentanti del Comune di Cremona insieme a Padania Acque, alle categorie economiche e al settore mobilità, al fine di evitare il più possibile eventuali disagi agli esercenti. Abbiamo cercato di limitare al massimo, raggiungendo questo obiettivo, il periodo dei lavori e, oggi, possiamo dire che la riapertura di via Villa Glori è avvenuta nel tempo previsto e secondo quanto promesso» – ha dichiarato l’Assessore al Turismo, City Branding e Sicurezza Barbara Manfredini.

© Riproduzione riservata