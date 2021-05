Sono 42 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 44.005. I nuovi positivi in Lombardia sono 1.160, di cui 72 ‘debolmente positivi’. L’indice di contagio è al 2,6%.

Scendono di 6 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 411, così come scendono di 100 unità i ricoveri ordinari, per un totale di 2.251. I decessi sono 23.

Per quanto riguarda le altre province, Milano 298, di cui 108 in città, Bergamo 129, Brescia 148, Como 111, Lecco 38, Lodi 10, Mantova 49, Monza e Brianza 67, Pavia 55, Sondrio 52 e Varese 125.

In Italia sono 7.567 i contagiati a fronte di 298.186 tamponi processati. I decessi sono 182 nelle ultime 24 ore. Calano le terapie intensive (-33) e i ricoveri ordinari (-558). Scende anche il tasso di positività, oggi pari al 2,5% (ieri era del 2,8%).

