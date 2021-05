La danza è protagonista al Teatro Ponchielli, martedì 18 maggio (ore 20.00), con Love Poems e i danzatori della MM Contemporay Dance Company, realtà di eccellenza della danza italiana. Verranno proposte per questa serata tre coreografie: Duetto Inoffensivo, Brutal Love Poems, Vivaldi Umane passioni, lavori uniti dal comune denominatore di una spiccata musicalità e caratterizzati da una forte implicazione tanto interpretativa quanto tecnica, capace di mettere in luce la versatilità stilistica e la bravura dei danzatori. “Da un brano all’altro, la danza diventerà tutt’uno con la musica, sposandone la ricchezza compositiva grazie a coreografie che privilegiano il movimento, la plasticità, ma anche l’importanza del singolo gesto”, come fanno sapere dal teatro.

