Domenica 16 maggio a Crema, dalle ore 8 alle 12, presso la quarta pensilina di via Verdi, e martedì 18 maggio a Cremona, presso il portico del Consorzio Agrario in via Monteverdi, il mercato degli agricoltori di Coldiretti aprirà le porte a un’iniziativa di solidarietà che si terrà lungo tutta la penisola, coinvolgendo parrocchie, piazze e mercati.

Oltre a proporre la consueta vendita diretta dei cibi che nascono dall’agricoltura del territorio, il mercato di Campagna Amica accoglierà anche a Crema e Cremona, come su tutto il territorio nazionale, la campagna di sensibilizzazione “Abbiamo riso per una cosa seria”, promossa da FOCSIV, la Federazione degli Organismi di Volontariato Internazionale di ispirazione cristiana, in collaborazione con Coldiretti e Fondazione Campagna Amica, avente l’obiettivo di difendere chi lavora la terra e promuovere l’agricoltura familiare in Italia e nel mondo.

L’iniziativa vedrà i volontari impegnati nel proporre pacchi di riso 100% italiano, a fronte di una donazione destinata a promuovere il diritto al cibo e la dignità di chi lavora la terra. Impegnati nel nostro territorio saranno i volontari dell’Associazione Amici del Brasile Onlus, avente sede a Crema, nata con la finalità di contribuire alla formazione di bambini e adolescenti delle comunità rurali del Brasile, senza allontanare i piccoli dalle famiglie, dalla loro terra e dalla loro cultura. L’attività principale è volta ad assicurare una buona alimentazione e un’istruzione di base, così da poter dare a questi bimbi la possibilità di costruire un futuro migliore, per sé e per la propria comunità.

“Il riso è l’alimento più consumato al mondo. FOCSIV e Coldiretti lo confermano protagonista della 19esima edizione di “Abbiamo riso per una cosa seria”, campagna a favore dell’agricoltura familiare in Italia e nel mondo – sottolinea Coldiretti Cremona –. Ogni pacco di riso, 100% italiano, prodotto dalla rete FdAI (Firmato dagli agricoltori italiani) e distribuito dai volontari FOCSIV, è un’occasione importante per sostenere il diritto al cibo e la dignità di chi lavora la terra”.

“Quel riso – rimarca FOCSIV – rappresenta l’unione dei contadini del nord e del sud del mondo. L’agricoltura familiare è la risposta alla fame e allo sfruttamento del lavoro, ai cambiamenti climatici e alle multinazionali dell’agroalimentare, principali cause di crescenti migrazioni, ma è anche un atto di tutela delle biodiversità, delle colture e delle culture dei diversi Paesi”.

L’appuntamento è dunque presso il mercato di Campagna Amica, nella massima attenzione alle prescrizioni anti-Covid previste a tutela della salute di tutti i cittadini.

La campagna “Abbiamo riso per una cosa seria” proseguirà domenica 23 maggio negli agriturismi del territorio. I cuochi contadini proporranno una ricetta a partire dal “riso benefico” di FOCSIV-Coldiretti. Tra le aziende agrituristiche che già hanno aderito all’iniziativa, ci sono La Sorgente di Montodine (con il “risotto al salva cremasco con crema di asparagi”), Il Campagnino di Pessina Cremonese (la cuoca contadina cucinerà un “risotto con ortica e pancetta croccante”) e La Fraccina di Spino d’Adda (che proporrà “risotto con pere e taleggio”).

Per ogni aggiornamento sull’iniziativa, e per scoprire i temi delle uscite al mercato, sempre legati alla stagionalità dei prodotti e ai valori dell’agricoltura italiana, Coldiretti Cremona invita a consultare la pagina facebook (Coldiretti Cremona), instagram (cremonacoldiretti) e il sito www.cremona.coldiretti.it. Per trovare l’elenco di tutti i mercati in Italia dove è possibile sostenere l’iniziativa Focsiv-Coldiretti: www.campagnamica.it.

