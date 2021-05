Il comune di Cremona ci riprova. E partecipa al bando ministeriale che chiuderà il 4 giugno. Riguarderà due comparti della città, il quartiere Boschetto e il comparto di via Brescia, con al centro palazzo Duemiglia.

Per quanto riguarda il Boschetto verrà riproposto il progetto della pista ciclabile che non era stato ammesso al bando lo scorso febbraio. Un’opera ingente di circa un milione di euro. Stavolta la richiesta di finanziamento includerà anche due immobili su cui da tempo il quartiere chiede interventi risolutivi, la ristrutturazione della scuola elementare e del centro civico.

Altro punto nevralgico, quello di palazzo Duemiglia in via Brescia, sede di vari servizi pubblici e delle Poste, dove il comune di Cremona è intervenuto con dei lavori di messa in sicurezza dopo che si erano staccati intonaco, pietre e calcinacci. Tutte opere che sono state inserite nel piano delle opere pubbliche del prossimo anno, ma che potranno essere sistemate solo con l’aiuto di finanziamenti ministeriali.

