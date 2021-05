Cristina Fogazzi, più conosciuta su Instagram come l’estetista cinica da 900mila follower, in fiera a Cremona per il vaccino domenica pomeriggio. Cristina, la cui azienda ha fatturato oltre 50 milioni nel 2020 racconta ai nostri microfni l’esperienza nell’hub vaccinale della nostra città. E non esclude presto ritorno a Cremona.

L’intervista di Federica Bandirali

