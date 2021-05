Sono iniziate le demolizioni nell’area ex Scaravaggi all’angolo tra via Rosario e via Boschetto, in fregio alla tangenziale. Qui sorgerà il nuovo punto vendita e showroom di arredobagno e rivestimenti del gruppo bresciano Clerici, network nel campo idrotermosanitario con oltre 80 punti vendita nel nord e centro Italia. Idras il marchio che approderà nella nova sede.

Motivazioni logistiche (vicinanza alla tangenziale, disponibilità di parcheggio, facilità di carico – scarico) hanno indotto a recuperare questi capannoni ormai in disuso, che erano adibiti proprio allo stesso genere di attività.

Circa 5000 metri quadrati l’aera che verrà recuperata, oltre a circa 2000 per una nuova edificazione interna. Il progetto è dello studio FasaArchitetti di Federico Fasani e prevede il mantenimento di parte del profilo esterno, quello che guarda verso via Boschetto e una maggiore apertura verso la tangenziale – Via Rosario, con alberi, parcheggio e nuovo spazio espositivo caratterizzato da ampie vetrate e molti elementi verdi.

Proprio gli esterni di questo nuovo fabbricato saranno caratterizzati da una ‘seconda pelle’ distanziata circa 3 metri e costituita da cavi metallici che, partendo da fioriere poste a terra, si svilupperanno lungo il prospetto, ospitando essenze vegetali rampicanti in grado di dare una fisionomia green al contesto.

