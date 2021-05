Per trasformare il centro di Cremona in un grande giardino bisognerà aspettare ancora. Le invasioni botaniche, una delle manifestazioni più amate dai cremonesi, è stata annullata. Dopo il nuovo dpcm il Comune non ha rilasciato l’autorizzazione. In calendario prima per metà aprile, l’edizione 2021 era stata spostata al weekend del 22-23 maggio.

Era tutto ormai pronto, sia organizzatori che espositori speravano nella nuova data, ma anche con il nuovo il nuovo dpcm le misure sono risultate troppo restrittive per questa manifestazione, con grande rammarico degli organizzatori che dovranno dunque rinunciare all’edizione primaverile.

sg

