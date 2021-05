Prima serata con coprifuoco prolungato di un’ora, fino alle 23, stasera 19 maggio. Tante persone, ma nessun sovraffollamento ai tavolini dei bar, soprattutto in piazza Stradivari, in una serata contrassegnata da un clima non proprio primaverile. Qualche gruppo assiste alla finale di Champions, altri possono prendersi la libertà di finire con più agio la cena al ristorante. “Finalmente un po’ più di libertà”, il refrain dei giovani cremonesi.

Ricordiamo che dal 7 giugno verrà portato a mezzanotte e dal 21 giugno sarà cancellato: non ci saranno più limiti orari agli spostamenti. Nelle zone bianche il coprifuoco viene invece abolito da subito.

Dal 1° giugno inoltre riaprono le sale di bar, ristoranti e locali al chiuso, per la colazione, il pranzo, l’aperitivo, la cena e il dopocena. Sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno per tutto l’arco della giornata, fino all’orario del coprifuoco. Sarà anche di nuovo possibile fermarsi a consumare anche al bancone del bar.

© Riproduzione riservata