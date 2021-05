Sono 56 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 49.001. I nuovi positivi in Lombardia sono 936. L’indice di contagio è al 1,9%.

Scendono di 16 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 337, così come scendono di 72 unità i ricoveri ordinari, per un totale di 1.920. I decessi sono 25.

Per quanto riguarda le altre province, a Milano sono stati segnalati 230 contagi, a Monza 56, a Varese 158, a Como 56, a Brescia 104, a Bergamo 53, a Lecco 36, a Mantova 69, a Lodi 22, Pavia 41 e a Sondrio 22.

Sono 5.506 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.452 . Sono invece 149 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 201. Il tasso di positività è all’1,9%. Calano i ricoveri in terapia intensiva e negli altri reparti.

Intanto, per quel che riguarda la campagna vaccinale, il 43,43% dei cremonesi che ha aderito ha già ricevuto la prima dose di vaccino. Ad oggi le somministrazioni effettuate da Asst di Cremona sono 63.878. E per la settimana in corso si parla di oltre 10 mila somministrazioni: la media da lunedì 17 a domenica 23 maggio sarà di 1.500 inoculazioni al giorno, con una punta a quota 2.264 nella giornata di domani.

