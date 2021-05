Prima data per il Porte Aperte Festival in programma dall’11 al 13 giugno in quattro location cittadine. La cantante che aprirà la manifestazione sarà Margherita Vicario, che darà il via proprio da porta Mosa al tour che prende il nome dall’album appena uscito, Bingo, 14 tracce che narrano l’immaginifico e coinvolgente mondo dell’artista, arrivato a compendio di un percorso durato due anni. Bingo è la «raccolta della mia storia degli ultimi tempi», come lo definisce la stessa Margherita.

