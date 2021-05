Maria Luisa Lunghi è stata confermata presidente di CSV Lombardia Sud. Nel ruolo di vice presidente del Centro di Servizio per il Volontariato attivo nelle province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia ci sarà invece Nicola Cappabianca. Con questa elezione, avvenuta nel pomeriggio di ieri, si completa un quadro che – con le assemblee e le votazioni dello scorso 8 maggio 2021 – aveva già individuato i consiglieri di CSV Lombardia Sud in Maristella Abbà, Moreno Baggini, Nicola Cappabianca, Ciro Capasso, Donato Chiodini, Antonio Colombi, Mirco Dei Cas, Giuseppe Esposito, Vittorio Galvani, Pietro Gobbi, Angelo Grungo, Monica Lazzarini, Maria Luisa Lunghi, Chiara Pinotti, Simona Piolini, Giorgio Francesco Reali, Paolo Tonghini. La scelta è stata compiuta dai consiglieri anche per garantire continuità a un percorso intrapreso tre anni fa e per offrire solidità alla riorganizzazione in atto nel CSV.

“Sicuramente – commenta Lunghi – il nostro modo di lavorare sarà molto collegiale: il nuovo Consiglio ha la particolarità infatti di essere molto rappresentativo di tutti i territori nei quali CSV Lombardia Sud è presente. I consiglieri eletti l’8 maggio sono infatti espressione anche dei singoli ambiti territoriali, e non solo dei capoluoghi di provincia. Questa peculiarità segue la direzione che ci siamo dati: garantire vicinanza, presenza e sviluppo a tutti gli ambiti territoriali che sono all’intero di CSV Lombardia Sud. Vorrei ricordare anche che i consiglieri eletti sono espressione della nostra base sociale: siamo una associazione che tra le sue finalità ha anche quella di gestire i Centri di Servizio. Siamo stati investiti dai nostri soci di questo diritto e dovere: lavorare per loro, e per e con il volontariato. Il mio intento era quello di unire il consiglio, mi pare che l’alto consenso sia la conferma di questa intesa. Ringrazio davvero per la disponibilità e per la fiducia riconfermata: solo un lavoro di squadra può far arrivare i risultati. La speranza è di continuare le collaborazioni già in atto con tutti i consiglieri e in particolare riponendo fiducia nella competenza del vice presidente”.

Maria Luisa Lunghi, nata a S. Angelo Lodigiano (LO) nel 1954, è laureata in storia e ha insegnato nelle scuole elementari statali per venti anni e per altri quindici da volontaria nella scuola d’infanzia Madre Cabrini della sua città, dove nel 2003 è stata socia fondatrice e in seguito presidente (2009-2012) dell’associazione Famiglia Cabriniana. Consigliera comunale tra il 2012 e il 2015, si è occupata per molti anni anche di immigrazione, prima con le Acli e poi con il progetto “Casa di seconda accoglienza Madre Cabrini”. Nel febbraio 2018 è stata eletta presidente del CSV Lombardia Sud, nato dalla fusione dei Centri di Pavia, Mantova, Cremona e Lodi (che presiedeva dal 2013). Dallo stesso mese fa parte del consiglio direttivo di CSVnet.

