Incidente a Castellarquato, nel piacentino. Un ciclista di 48 anni di Cremona è rimasto ferito in seguito ad un investimento. E’ accaduto all’incrocio semaforico nei pressi del ponte sul torrente Arda. L’uomo è stato travolto da un’auto condotta da un 66enne di Lugagnano. Il ciclista è stato soccorso dai medici del 118 e dai volontari della Pubblica Assistenza di Lugagnano e trasportato in ospedale a Piacenza. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul posto per i rilievi i carabinieri della Stazione di Lugagnano.

