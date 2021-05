Sono 33 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 45.058. I nuovi positivi in Lombardia sono 847. L’indice di contagio è al 1,8%.

Scendono di 8 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 308, così come scendono di 93 unità i ricoveri ordinari, per un totale di 1.920. I decessi sono 11.

Per quanto riguarda le altre province, a Milano sono stati segnalati 241 contagi, a Monza 79, a Varese 118, a Como 56, a Brescia 93, a Bergamo 77, a Lecco 25, a Mantova 32, a Lodi 14, Pavia 41 e a Sondrio 17.

Sono 5.218 i nuovi casi di Coronavirus registrati nel bollettino di oggi in Italia. Le vittime in un giorno sono 218, per un totale da inizio pandemia che sale a 125.028. I casi attuali sono 291.788 (-7.698). I guariti 3.766.660 (+12.695).

