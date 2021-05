Il 27 giugno sarà inaugurata la chiesa di san Vincenzo di via Palestro, a conclusione dei lavori iniziati nel 2019, ma più volti interrotti a causa della pandemia. Il restauro ha riguardato principalmente la facciata, che era in un grave stato di ammaloramento, dopo la caduta del pinniacolo nel 2011, ma anche la controfacciata e il lato sud, cioè quella parte della chiesa che si affaccia su via Fondulo.

Per anni la mancanza di fondi aveva impedito l’avvio dei lavori, tanto che il degrado della struttura ha continuato a peggiorare. Il restauro ha richiesto un investimento di quasi 300mila euro, ottenuti grazie a un bando di Fondazione Cariplo e attraverso il contributo dell’8xmille.

I lavori sono stati seguiti dall’archetto Paolo Gaudenzi e dalla restauratrice Alberta Carena, che presenteranno il restauro il 27 giugno. Al termine della cerimonia verrà celebrata la messa del vescovo Monsignor Antonio Napolioni. La chiesa fa parte della parrocchia di Sant’Agata e dell’Unità pastorale Cittanova.

Silvia Galli

