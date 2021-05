Sono 43 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 47.376. I nuovi positivi in Lombardia sono 828.

Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 1.566 di cui 298 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 33.552 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 761.498 (+1.628). Gli attualmente positivi in totale sono 35.416 (-805). I decessi sono 13.

Per quanto riguarda le altre province, a Milano sono stati segnalati 226 contagi, Brescia 77, Varese 108, Monza e Brianza 68, Como 66, Bergamo 77, Pavia 38, Mantova 40, Lecco 23, Lodi 7, Sondrio 18.

© Riproduzione riservata