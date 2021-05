Oggi, 22 maggio, si celebra Santa Rita, una santa a cui i cremonesi sono molto devoti. Come sempre nella chiesa a lei dedicata, in via Trecchi, riti e celebrazioni per pregare e adorarla. Tante le celebrazioni a cui si può accedere rispettando le misure di sicurezza previste dai protocolli Covid-19 per le celebrazioni.

Si deve fare attenzione alle indicazioni del Servizio d’Ordine: la capienza della Chiesa è di 60 persone, compreso il cortile. A monitare l ingresso dei volontari. La messa delle 9 è stata celebrata dal vescovo emerito Mons. Dante Lafranconi: nel pomeriggio le celebrazioni saranno alle 18 e alle 19.30. Obbligatorio il mantenimento delle distanze di sicurezza, l’igiene delle mani e l’uso della mascherina.

Al fine di evitare assembramenti è regolamentato anche l’accesso agli spazi per la benedizione delle rose e degli oggetti.

Federica Bandirali

