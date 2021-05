Ai medici, allibiti, che l’hanno vista arrivare da sola a piedi in pronto soccorso, imbrattata si sangue, ha raccontato di essere stata ferita con un’arma. In realtà, la donna, una 20enne di Cremona, in stato confusionale a causa del consumo eccessivo di bevande alcoliche, si era fatta male da sola, in casa propria, sfondando una porta a vetri con un calcio.

La vicenda si è consumata nelle prime ore della mattina, intorno alle 5. La giovane, di nazionalità colombiana, dopo essersi fatta male è uscita di casa, da sola, suonando i campanelli dei condomini che ha trovato lungo la strada, e raccontando che le avevano sparato. Questo ha messo in allerta il 118, ma anche i Carabinieri. L’equivoco è poi stato chiarito poco dopo.

© Riproduzione riservata