Marciapiedi di via Cadore invasi da erbacce e da parietaria. Così si presenta da più di un mese una delle zone principali della città. Una via frequentata anche dai ragazzi della vicina scuola e che conduce alla chiesa di San Pietro. Le erbacce spuntano pure sulle scale che portano al sagrato. Difficoltoso il transito dei pedoni, così come lo è per chi parcheggia negli stalli tra gli alberi. Una decina di giorni fa erano stati posizionati dei cartelli di divieto di sosta. La scritta riportava: “pulizia”. Ma le erbacce sono rimaste al loro posto.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata