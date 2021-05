Sono state rese note le Linee guida nazionali per le attività estive che disegnano in termini vincolanti l’architettura anche dei Grest e delle altre iniziative educative, formali ed informali. Ora si attendono l’ordinanza di Regione Lombardia e le determinazioni operative che proverranno, come lo scorso anno, dalle ATS. Le procedure e le modulistiche più precise discenderanno infatti dalla cornice complessiva degli interventi delle autorità.

Va sottolineato che rispetto all’emergenza sanitaria del 2020, che aveva delineato regole molto rigide e procedure burocratiche complesse, si andrà a quanto pare in una direzione più semplice e con vincoli meno stringenti, secondo quanto fa sapere la Diocesi di Cremona. Accanto ai protocolli sanitari le Linee richiamano anche la necessità di prestare attenzione alle esigenze educative dei minori, come da mesi sottolineato anche nei materiali di riflessione proposti a livello diocesano.

La prima novità: non ci sarà quest’anno, diversamente dall’anno scorso, un rapporto numerico prestabilito e fisso tra educatori/animatori e ragazzi, né la divisione rigida per età. Criterio determinante sarà il mantenimento del distanziamento interpersonale. Dunque la composizione dei gruppi, per i quali sarà necessario comunque prevedere adeguate condizioni, sarà determinata dai luoghi deputati a garantire il distanziamento di almeno un metro, cui vanno aggiunte le ormai consuete precauzioni igieniche (mascherine, gel, triage di accoglienza, tracciamento delle presenze, area di isolamento per chi manifestasse sintomi…). Il vincolo maggiore è costituito dal fatto che le attività devono svolgersi in “bolle” stabili nel tempo ed occorre evitare il contatto tra gruppi diversi. Sarà necessario individuare un referente per COVID-19 che sovraintenda il rispetto delle disposizioni previste.

Sarà possibile organizzare gite in giornata, seguendo i protocolli in vigore, soprattutto per quanto riguarda i trasporti. Il distanziamento resta il criterio principale anche per gli eventuali pernotti che richiederanno la rilevazione della temperatura corporea ogni giorno. Anche i pasti andranno gestiti secondo la logica del distanziamento e del “monouso”, possibilmente con materiali biodegradabili e compostabili. Resta decisiva l’organizzazione di pulizie approfondite dei servizi igienici e degli altri ambienti educativi.

Per rileggere il senso delle Linee e scaricarle a terra nella progettazione, ormai immediata, dei mesi estivi, la Federazione Oratori Cremonesi mette a disposizione due momenti di informazione e confronto: giovedì 3 giugno, alle ore 18.30, e venerdì 4 giugno alle ore 20.45. Sono invitati i giovani e gli adulti che svolgeranno ruoli di coordinamento nei Grest. Per iscriversi è necessario completare il form sulla pagina di focr.it dedicata al Grest 2021 Hurrà – Giocheranno sulle sue piazze. Qualche ora prima dell’appuntamento scelto sarà rilasciato per mail il link Zoom.

QUI IL TESTO COMPLETO

© Riproduzione riservata