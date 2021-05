Sono 7 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 32.446. I nuovi positivi in Lombardia sono 505. L’indice di contagio è al 1,5%.

Scendono di 12 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 272, così come scendono di 20 unità i ricoveri ordinari, per un totale di 1.453. I decessi sono 17.

Per quanto riguarda le altre province, a Milano sono stati segnalati 149 contagi, a Monza 11, a Varese 133, a Como 57, a Brescia 45, a Bergamo 28, a Lecco 4, a Mantova 37, a Lodi 2, Pavia 10 e a Sondrio 4.

Sono 3.224 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 2.490 di ieri ma a fronte di un numero di tamponi largamente superiore: 252.646 contro i 107.481 di ieri, per cui il tasso di positività scende all’1,27% (ieri era 2,3%). I morti sono 166 a fronte dei 110 di ieri, per un totale di 125.501 dall’inizio della pandemia. Continua il calo della pressione sulle strutture ospedaliere: i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.323, con un decremento di 59 unità rispetto a ieri (gli ingressi del giorno sono 46) mentre i ricoverati con sintomi sono 393 in meno, per un totale di 8.557.

