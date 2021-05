Invece di autoincensarsi la Regione si impegni a potenziare i controlli sui fanghi in agricoltura. Il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni replica così all’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi che, a seguito delle indagini avviate nel bresciano e nel cremonese per traffico illecito di rifiuti, ha vantato i divieti attivati dalla Regione.

“La Regione –afferma Piloni- già nel giugno del 2019 si era assunta l’impegno, con una risoluzione proposta dal Pd, di limitare i fanghi del 30% e di rafforzare i controlli, rafforzando il personale di Arpa che è la struttura competente. Cosa ha fatto in questi due anni per onorare i propri impegni? Bisogna potenziare i controlli per evitare casi come quelli accaduti nel bresciano e nel cremonese dove le segnalazioni di comitati e cittadini sono state sottovalutate dagli Enti preposti che fanno capo a Regione Lombardia”.

