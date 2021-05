Sono arrivati in città anche i rappresentanti di Regione Lombardia, a partire dal presidente Attilio Fontana e dall’assessore al Welfare Letizia Moratti. Proprio Moratti, dopo un caffè al locale ‘Pierrot’, ha dichiarato: “Con questa programmazione saremo in grado, dal 10 o 15 giugno, di aumentare fino a 100mila vaccinazioni al giorno: questo ci permetterà di vaccinare con una dose tutti i lombardi entro fine luglio”. “Le vaccinazioni in vacanza – ha aggiunto – dipendono dal Generale Figliuolo che finora non ha aperto a questa possibilità: l’unico modo è creare un’anagrafe nazionale che metta a disposizione delle Regioni i dati”.

Fontana ha quindi sottolineato: “E’ importante l’inaugurazione del campus di Santa Monica: è una spinta verso il futuro. Si tratta del rilancio di un immobile storico di grande valore, abbinato all’università Cattolica che è un’eccellenza del nostro territorio”. “Credo – ha concluso – sia doveroso per queste tragedie non dimenticare mai e importante avere memotrie per poter ripartire con entusiasmo e determinazione”.

