Padania Acque comunica che da domani, mercoledì 26 maggio, i tecnici del servizio fognatura saranno impegnati in Via Giacomo Matteotti a Ostiano per interventi di ispezione e manutenzione della rete fognaria e di riparazione di un cedimento stradale.

Per consentire le operazioni, verrà interrotto il transito dal civico n. 50 al civico n. 66 di Via G. Matteotti fino al termine dei lavori, previsto entro la fine della prossima settimana.

