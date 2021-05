“d’istanti. La città dentro” è un docufilm prodotto a Cremona e che verrà presentato al Filo il prossimo 31 maggio e 1 giugno. Nato da un’idea di Mattia Cabrini con la regia di Sol Capasso e la fotografia di Luca Catullo, il debutto del film coincide con la riapertura del cinema Filo a Cremona il prossimo 31 maggio e 1 giugno alle 20.45. Le due date sono già sold out e si sta organizzando una rassegna di proiezioni all’aperto nei quartieri della città di Cremona durante l’estate.

La Compagnia dei Piccoli APS in collaborazione con Camarada Films e BZK Prod, con il sostegno di Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona ONLUS e il patrocinio del Comune di Cremona presenta il film “d’istanti. La città dentro”. che ripercorre l’esperienza della città di Cremona durante quattordici mesi di pandemia.

L’idea, come detto, nasce da Mattia Cabrini autore dell’omonimo libro ‘d’istanti. Il vuoto, la ricerca, il buio e qualche raggio di luce’ edito da Matti da Rilegare nel settembre 2020 e illustrato da Giulia Cabrini. La regia e il montaggio sono di Sol Capasso e Luca Catullo, che ne ha curato anche la fotografia. Le musiche sono originali e composte da Giacomo Ruggeri e Tommaso Ruggeri.

Il film si propone di far attraversare alcuni dei luoghi più significativi della città ad una giovane disegnatrice silenziosa che entra in contatto con particolari esperienze di distanza, di isolamento ma anche di rinascita: quella delle neomamme e dei loro bambini nel reparto di ostetricia e di Mariaelena Valsecchi, infermiera nel reparto di pneumologia all’Ospedale Maggiore di Cremona, di Stefano Moscarella, educatore presso la RSA Azienda Speciale Cremona Solidale, di Elia Rampi e Vera Bernardi, docente e studentessa del Liceo M.G. Vida, di Gianluca Galimberti, Sindaco del Comune di Cremona e di Remigio Quercia con il suo sogno di esibirsi sul palco del Teatro A. Ponchielli. Sono state registrate anche delle immagini presso la casa circondariale di Cremona con le voci di un detenuto e di un secondino che però in questa prima versione non fanno parte del montaggio.

Questa giovane disegnatrice attraversa in modo silenzioso i luoghi che hanno vissuto la distanza e ascolta le loro storie tramite la voce di alcuni protagonisti reali della nostra città. Gli attori non sono personaggi di invenzione ma veri professionisti Cremonesi. Un filo rosso lega queste vicende umane: la vita e l’autenticità che la giovane artista sente risuonare e che prova a tradurre in alcuni tratti della sua matita. Il film debutterà a Cremona, presso il Cinema Filo lunedì 31 maggio 2021 alle ore 20.45 e verrà replicato martedì 1 giugno 2021 alle ore 20.45. Al debutto saranno presenti le autorità e le istituzioni che hanno partecipato al progetto.

© Riproduzione riservata