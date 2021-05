Il passaggio del Giro d’Italia, domani 27 maggio, porterà con sé diverse limitazioni agli spostamenti in città che costringeranno i cremonesi ad organizzarsi perchè alcune strade rimarranno completamente chiuse al traffico per un certo periodo di tempo.

Come noto l’arrivo dei ciclisti è previsto attorno alle 14,30 dalla statale di via Mantova. Da qui il tragitto prosegue fino alla rotatoria Mantova/Zaist/ Concordia, Viale Concordia, Via Postumia, Via Buoso da Dovara, Piazza IV Novembre, C.so Pietro Vacchelli, Corso XX Settembre, Largo Boccaccino, Piazza del Comune, Via Baldesio, Piazza Stradivari, Corso Vittorio Emanuele II e da qui viale Po fino al ponte, che pertanto verrà chiuso.

In tutte queste vie sarà in vigore la sospensione temporanea della circolazione veicolare nei due sensi di marcia (nelle strade a carreggiate separate il provvedimento ha validità limitatamente alla carreggiata impegnata dalla gara) dalle ore 12.30 circa alle ore 16.30 circa, durante il transito della gara sportiva.

I veicoli provenienti da strade o aree che intersecano il percorso, dovranno arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali degli addetti presenti sul posto.

Inoltre, dalle ore 8 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie:

Via Postumia nel tratto compreso dall’intersezione stradale con V. le Concordia all’intersezione stradale con Via Tonani/Via Pippia/Via dei Carbonari;

nel tratto compreso dall’intersezione stradale con V. le Concordia all’intersezione stradale con Via Tonani/Via Pippia/Via dei Carbonari; Via Buoso da Dovara lato destro e lato sinistro, compresa la banchina nel tratto compreso tra Via dei Carbonari e Via Marmolada, per tutta l’estensione della via;

lato destro e lato sinistro, compresa la banchina nel tratto compreso tra Via dei Carbonari e Via Marmolada, per tutta l’estensione della via; Piazza IV Novembre nel tratto compreso dall’intersezione stradale tra Via Marmolada all’innesto con C.so Pietro Vacchelli;

nel tratto compreso dall’intersezione stradale tra Via Marmolada all’innesto con C.so Pietro Vacchelli; Corso Pietro Vacchelli dall’innesto con P.zza IV Novembre all’intersezione stradale con C.so XX Settembre;

dall’innesto con P.zza IV Novembre all’intersezione stradale con C.so XX Settembre; C. so XX Settembre lato destro e lato sinistro nel tratto compreso dall’intersezione stradale con C.so P. Vacchelli all’intersezione stradale con L.go Boccaccino;

lato destro e lato sinistro nel tratto compreso dall’intersezione stradale con C.so P. Vacchelli all’intersezione stradale con L.go Boccaccino; L. go Boccaccino, P. zza del Comune,Via Baldesio, P. zza Stradivari compreso gli autorizzati per tutta l’estensione dell’area pedonale

compreso gli autorizzati per tutta l’estensione dell’area pedonale C.so Vittorio Emanuele II

Piazza Cadorna su tutta la piazza;

su tutta la piazza; Viale Po nei seguenti tratti: da P.zza Cadorna a Via Lugo, da Via Ciria a L.go Moreni AMBO I LATI in banchina e nel tratto compreso tra L.go Moreni e il Ponte sul Fiume Po (Ex SS 10 direzione Piacenza).

nei seguenti tratti: da P.zza Cadorna a Via Lugo, da Via Ciria a L.go Moreni AMBO I LATI in banchina e nel tratto compreso tra L.go Moreni e il Ponte sul Fiume Po (Ex SS 10 direzione Piacenza). Largo Moreni per tutta la sua estensione;

per tutta la sua estensione; Piazza Libertà 20 posti auto (area a pagamento) fronte Comando a disposizione delle auto di servizio della P. L.. ( il cortile interno al Comando verrà usato per le auto rimosse sul percorso).

Anche le aree invalidi che si trovano sul percorso saranno soggette allo stesso provvedimento di divieto di sosta con rimozione forzata.

Anche l’accesso all’autostrada a San Felice sarà interessato dalle limitazioni: l’ordinanza prevede infatti il divieto di transito in Via Mantova direzione periferia nel tratto compreso tra Via Passolombardo (ingresso Autostrada) ed il confine comunale dalle ore 13.00 circa fino al termine della manifestazione.

