Dal 1° giugno il Commissario Capo Massimo Pegorini cesserà la propria attività di Comandante della Polizia Provinciale, dopo 40 anni di servizio prestati ininterrottamente nell’Ente Provincia sarà collocato in quiescenza, lasciando il comando al Commissario Capo Salvatore Guzzardo, classe 1980, già Comandante presso il Corpo di Polizia Locale dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” e il Corpo di Polizia Locale associato tra i comuni di Truccazzano, Pozzuolo Martesana, Liscate e Bellinzago Lombardo.

“Un passaggio di consegne importante e ringrazio vivamente il Comandante Massimo Pegorini per la sua preziosa professionalità profusa al servizio dell’Ente, dei cittadini, delle imprese, dei Comuni e del territorio, con grande spirito di servizio ed abnegazione – ha precisato il presidente della Provinca di Cremona, Paolo Mirko Signoroni – La Polizia locale della Provincia di Cremona è un modello efficiente e preso come modello di riferimento, anche per quanto attiene alla vigilanza ittico-venatoria ed ambientale. Le funzioni sono complesse e le risorse umane come i fondi sono stati nel tempo sempre più tagliati, ma per non per questo i servizi sono venuti meno, soprattutto rispetto alla emergenza covid, che ha richiesto un incremento di attenzione e presenza a supporto della comunità locale”.

