Nuovi nomi di pregio per il Tanta Robba Festival, i cui organizzatori hanno annunciato la presenza di Ernia nella data di sabato 3 luglio. All’anagrafe Matteo Professione, il rapper nasce a Milano nel 1993. Cresciuto a QT8, periferia Ovest della città, fin da giovanissimo stringe un sodalizio artistico e umano con alcuni dei nomi che oggi dominano la scena urban e le classifiche, come Tedua o Ghali.

Con quest’ultimo fonda il gruppo Troupe D’Elite, con cui nel 2012, a soli 19 anni, fa il suo debutto discografico sotto l’egida di Tanta Roba, etichetta di Gué Pequeno e dj Harsh. Dopo lo scioglimento del gruppo e un periodo artisticamente pieno di dubbi e ripensamenti, nel 2017 pubblica il suo primo album solista, Come uccidere un usignolo, dichiaratamente ispirato alle sue prime esperienze come rapper e al difficile impatto con il pubblico e la critica.

Otterrà il plauso da parte di entrambi e la certificazione di disco d’oro, e il progetto verrà successivamente ripubblicato in un’edizione ampliata dal titolo Come uccidere un usignolo / 67. Nel 2018 è la volta di 68, il suo secondo lavoro, che prende il nome dall’unico autobus che attraversa il suo quartiere d’origine; l’album otterrà un disco di platino. Gemelli, pubblicato nel 2020, ha ottenuto un doppio disco di platino.

Per permettere a tutti di godere di un live in sicurezza gli accessi al parco di Porta Mosa saranno contingentati e controllati. Il concerto potrà essere seguito solo da seduti, rispettando il distanziamento sociale. All’ingresso verranno messi a disposizione prodotti per l’igienizzazione delle mani.

