Sono 23 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 44.390. I nuovi positivi in Lombardia sono 739. L’indice di contagio è al 1,6%.

Scendono di 13 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 260, così come scendono di 70 unità i ricoveri ordinari, per un totale di 1.299. I decessi sono 41.

Per quanto riguarda le altre province, a Milano sono stati segnalati 220 contagi, a Monza 82, a Varese 89, a Como 38, a Brescia 88, a Bergamo 55, a Lecco 24, a Mantova 26, a Lodi 5, Pavia 30 e a Sondrio 35.

Aumenta ancora la curva dei contagi da coronavirus in Italia, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.147 nuovi casi di positività, in leggera crescita rispetto ai 3.937 di ieri. È quanto emerge dal bollettino di oggi, giovedì 27 maggio, diffuso dal ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia i contagi da Covid-19 registrati nel nostro Paese salgono a 4.205.970. I test effettuati nell’ultima giornata, tra tamponi molecolari e antigenici, sono stati 243.967 . Il tasso di positività sale ancora attestandosi così all’1,7%. I casi attualmente positivi sono 253.193, mentre i decessi per Covid nelle ultime 24 ore sono stati 171 (ieri erano 121), per un totale di 125.793 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Le persone guarite dal Covid diventano 3.826.984 (+10.808).

